タブレットの画面に映し出された「ＡＲどうぶつえん」のライオンを見入る親子＝２月２７日、横須賀市神明町の市立総合医療センター病棟を歩くのはライオンやペンギン─。横須賀市立総合医療センター（同市神明町）の小児医療センターで今月から、拡張現実（ＡＲ）技術を使ったコンテンツ「ＡＲどうぶつえん」が常設導入された。医療機関への常設導入は全国初。旭山動物園（北海道旭川市）監修のリアルな動物たちがスマートフォン