脚本家・三谷幸喜が主宰する劇団「東京サンシャインボーイズ」の全作品に出演し、劇団の活動休止後も三谷作品の常連として知られる俳優・相島一之が、SNSをめぐる本音を吐露したことが話題となっている。「3月25日、相島さんはXを更新。《昔のTwitterは面白かった。ほんとにブツブツ呟いているみたいで》と切り出し、《でも今のXは好きではありません。「戦争反対」と言っただけでそれに対する罵詈雑言が飛んでくる》と、最近のS