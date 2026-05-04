「これってどう思う？」何気ない質問のようでいて、どこか意味を感じる瞬間。男性は本命相手に対して、無意識に“気持ちを確かめる行動”が増えていきます。反応を“さりげなく探る”男性は本命相手には、ストレートに聞くのではなく、少し遠回しに気持ちを確かめようとします。「こういうの好き？」など、軽い質問の中に本音が混ざる。この“探り方”に、本気度が表れているのです。言葉の“受け取り方”を気にする男性は本命相手