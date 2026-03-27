26日、都内で行われたサントリージン「翠（SUI）」の新CM発表会に、俳優の杉咲花（28）と西島秀俊（54）が出席した。【映像】杉咲花、“おいしそう”な手料理を公開イベントでは新CMにちなみ、普段料理をするか聞かれた杉咲は次のように答えた。杉咲「たまに作る。最近は揚げ物を上手になりたいと思い、揚げ物セットを一式揃えて、唐揚げを作ってみた」西島「おいしそうだね！食べさせてください！」そんな西島は「箸が止ま