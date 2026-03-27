東日本大震災の津波で被災した仙台市の沿岸エリアの地域活性化を目的として、今野不動産が展開する「深沼うみのひろば」。「土と、水と、風と遊ぶ。そして大人も子どもも輝く」をコンセプトに、地域を再び多様な人々の笑顔あふれる居場所にしたいとの思いから、2023年10月に開設された。(写真左より)NTT東日本 宮城支店 ビジネスイノベーション部 まちづくりコーディネート担当の亀谷到氏、NTT-ME 社会インフラデザイン部 まちづく