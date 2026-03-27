プラハで世界選手権フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地26日に行われた。男子ショートプログラム（SP）でトマス＝リョレンス・グアリノ・サバテ（スペイン）が、アニメ映画「ミニオンズ」を演じて69.12点をマーク。28日のフリーには進めなかったが、ファンを沸かせた。第2グループで登場したサバテ。黄色のシャツに、オーバーオール姿でアニメ映画「ミニオンズ」の世界観を存分に示した。ジャンプでミスは