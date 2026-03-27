安藤智哉の負傷により、追加招集となった橋岡大樹。今冬スラヴィア・プラハから期限付き移籍でヘントに加わり、早速レギュラーとして活躍している。「僕自身、本当にギリギリ最後に入ったという感じ。それでも大枠のメンバーの中には入っているという意味だと思います。ワールドカップは何が起こるか分からないし、常に準備をすることが大切。もう失うものは何もないですし、準備して最高のパフォーマンスをしたいと思っていま