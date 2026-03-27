◇インターリーグホワイトソックスーブルワーズ（2026年3月26日ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ブルワーズとの開幕戦に「6番・一塁」で先発してメジャーデビュー。9回の第4打席でメジャー初安打となる初本塁打を放ち、2打数1安打1打点2四球だった。試合は投手陣が崩壊して2−14の大敗だった。村上は試合後に取材対応。ドジャースの大谷翔平投手が報道陣に「ムネ、打ち