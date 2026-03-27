世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）は２６日、最新の世界ランキングを発表。侍ジャパンはＷＢＣで準々決勝敗退となったが、１位をキープ。優勝したベネズエラが５位に浮上した。日本はこれまでの累計ポイントもあり、１位をキープ。２位・台湾、３位・米国、４位・韓国と続いた。ベネズエラはＷＢＣで優勝したことで今年に入って１１５０ポイントを積み上げた。ＷＢＣで連覇を目指した侍ジャパンは、東京ラウンドで４戦全