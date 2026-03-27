岡山を拠点に活動するシンガーソングライターの沢知恵さんが、岡山市北区表町の「詩人 永瀬清子とハンセン病文学の読書室」で講演しました。 【写真を見る】沢知恵さんが語る「詩人 永瀬清子とハンセン病」入所者たちがいのちをかけた詩に真剣に向き合った永瀬清子「選評のことば」に垣間見える思い（第2回/全3回） 講演の内容は、全３回にまとめています。今回は、第2回です。 永瀬清子とハンセン病療養所 （沢知