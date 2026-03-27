中国メディアの鳳凰網科技によると、電気自動車（EV）と持続可能なエネルギーに特化した米ニュースサイトのエレクトレックはこのほど、中国EV大手の比亜迪（BYD）について、カナダ進出初年に20の販売店を開設する計画で、トロント大都市圏（GTA）で店舗用地の選定を進めていると報じた。カナダは2カ月前、中国製EVに対する関税を100％から6．1％に引き下げた。この劇的な政策転換により、中国の自動車メーカーにとってカナダ市場へ