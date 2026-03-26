ユニクロが展開する、サラッとした肌ざわりの「エアリズムクルーネックT」と「エアリズムVネックT」の消臭機能がアップデートされることが3月26日、分かりました。【写真】新作も！ユニクロ「エアリズム」パーカー、レギンス、キャミソール…一挙にチェック！カラバリも豊富！消臭機能のアップデートは、夏の悩みとしてユーザーから多くの声が寄せられる汗の臭いに着目。生地の編み構造を工夫し直し、汗の主成分であるアン