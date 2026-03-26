テレ東では4月3日(金)から、ドラマ25「週末旅の極意 3〜結婚ってしなきゃいけないもの？〜」(毎週金曜深夜24時52分〜)を放送します。本作は、圧倒的な「旅情感」「景観」、そして「週末旅」を通して大切な人との関係を見つめなおす、ありそうでなかった“新感覚の旅ドラマ”。ORIX HOTELS & RESORTS(運営:オリックス・ホテルマネジメント(株))特別協力のもと、旅先の圧巻の景観、ご当地ならではのグルメやお酒、そして家族とと