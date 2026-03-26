ミツカンの公式「X」アカウント「カンタン酢くんとお酢なかま」が、ミートソースパスタに「酢」をかける食べ方を勧める投稿をし、SNS上で話題になっています。【衝撃ビジュアル】えぇ…ありなの！？ミツカン公式の“お酢をかける”意外な食べ方ミートソースパスタに“お酢”…怖くない？公式アカウントは、「聞こえますか…聞こえますか…これからミートソースパスタを食べようとしている皆さん…酢を…酢をミートソースに小