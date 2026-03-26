ミツカンの公式「X」アカウント「カンタン酢くんとお酢なかま」が、ミートソースパスタに「酢」をかける食べ方を勧める投稿をし、SNS上で話題になっています。

【衝撃ビジュアル】えぇ…ありなの！？ ミツカン公式の“お酢をかける”意外な食べ方

ミートソースパスタに“お酢”…怖くない？

公式アカウントは、「聞こえますか…聞こえますか…これからミートソースパスタを食べようとしている皆さん…酢を…酢をミートソースに小さじ1垂らすのです…肉のうま味がぎゅってなって際立つ感じがするのです……レトルトが化けるのです…酸っぱくないよ…怖くないよ…」とコメント。ミートソースパスタに酢を垂らしている様子を捉えた写真を投稿しました。

投稿は約68万回表示され、1万6000件以上の「いいね」を集めて注目されています。X上では「コワイっ酢」「し、信じてもいいのですか…」「本当に酸っぱくない？」「マジか…」と、ミートソースと酢という意外な組み合わせを不安がる声が上がっています。

一方で、「やりま酢！」「聞き捨てならない…今度やってみよう」「恐怖を克服してこそたどり着ける美味か。やってみよう」「勇気がいりますが、気になるので信じてチャレンジしてみます！」と、前向きなコメントも寄せられました。

酢をかけて食べる料理としては、「焼きそばにやってる」「ラーメンの味変で多用します」「私はカレーにもほんのちょっとだけ酢をかけます！」「チャーハンや皿うどんにも垂らしています！」というアイデアが寄せられています。