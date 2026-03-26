堂本光一さん『声だけで演じるからこそ、その人の人生が伝わるかを考えつづけています』作家有川ひろさんありかわ ひろ／1972年、高知県生まれ。2003年『塩の街 wish on my precious』で電撃ゲーム小説大賞を受賞し、翌年デビュー。同作と『空の中』『海の底』の自衛隊三部作、「図書館戦争」シリーズ、「三匹のおっさん」シリーズをはじめ、『阪急電車』『フリーター、家を買う。』など著書多数。19年に「有川浩」より「有川ひ