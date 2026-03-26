有川ひろさん『書く原動力はファントークに近い。リスペクトをこめ好きな世界を描きたいんです』

作家 有川ひろさん ありかわ ひろ／1972年、高知県生まれ。2003年『塩の街 wish on my precious』で電撃ゲーム小説大賞を受賞し、翌年デビュー。同作と『空の中』『海の底』の自衛隊三部作、「図書館戦争」シリーズ、「三匹のおっさん」シリーズをはじめ、『阪急電車』『フリーター、家を買う。』など著書多数。19年に「有川浩」より「有川ひろ」に改名。以降の著書に『イマジン？』『物語の種』など。 X

小説を書く原動力は、ファントークに近い。

リスペクトをこめて好きな世界を描きたいんです

抜群におもしろくって、キュンとくる！ 幅広い世代に愛されるエンタメ小説の名手、有川ひろさん。

「いまの時代、エンタメのライバルはSNSだと思うんですよね。SNSのスピード感で読めるように、読者に負荷をかけない設定や構成も意識しています。こんなに厚い本を読みきった、という達成感を覚えてもらえたらうれしいし、じゃあ、ほかの本も読んでみよう、という気持ちになるんじゃないかな、と。そういう部分で出版界に貢献したい思いもあります」

題材は、そのときどきで有川さんが〈好き！〉とひかれた世界。最新長編『クロエとオオエ』の執筆は、ジュエリーショップ「モイメメ」との出会いがきっかけ。

「鉱物や天然アクセサリーの展示会、ミネラルショーに行ったとき、私の本『海の底』の表紙をイメージさせるリングがあって。お店を訪ねたら、また別の著作の書影にそっくりなリングを見つけて。すっかりファンになりました」

初めてジュエリーをカジュアルに楽しむすべを知り、お店に通うようになったと語ります。

「独創的なジュエリーも、クリエイターの藍さん自身もおもしろい。これは小説にしたい、と。じつは有川ひろという小説家です、と打ち明け、取材を申し込みました」

そうして誕生した物語は、ジュエラーの御曹司・頼任と彫金職人の娘・クロエとの恋を軸にしたお仕事ラブコメ。宝石を〈資産〉と考えがちな頼任と〈好み〉で選ぶ女性陣とのプチバトルは痛快！ 藍さんがモデルのクロエをはじめ、魅力的な作中人物は、店のスタッフとの交流から生まれたそう。

「私の場合、取材先でメモや録音はしないんです。取材というより、フィールドワークに近い感覚でしょうか。そこで見たり、聞いたり、おしゃべりしたことを思い出として持ち帰る。楽しかったことって忘れないですよね」

もうひとつ、有川さんが大切にしているのは取材した世界へのリスペクト。「自衛隊三部作の刊行後、自衛隊の〈闇〉が書かれていないからダメ、という批評もありました。でも、それをご所望ならほかへどうぞ、と（笑）。私が小説を書く原動力は、ファントークに近くて。私自身に刺さったかっこよさや素敵さを描きたいんです」。

有川ひろさんイチオシ！

宝塚歌劇

宝塚鑑賞の必需品！ 5列目でも使います 5年ほど前から宝塚歌劇にハマり、雪組の大ファン。地元・兵庫の宝塚大劇場だけでなく、観劇のために上京することも。舞台鑑賞に欠かせないのが、こちらのオペラグラス。まつげ一本も見逃さない熱量で「前から5列目でも使う」と笑います。「宝塚は組ごとにイメージカラーがあって、雪組は緑。組カラーのジュエリーを見ると、〈概念ジュエリー〉として欲しくなります」。

これに注目！

『クロエとオオエ』

有川ひろ／2200円／講談社



3代続いた宝石商の御曹司・大江頼任。モテる人生を送ってきた頼任の前に、センス抜群の彫金職人の娘・黒江彩（クロエ）が現れて……。ラブコメの名手が、実在のショップ「モイメメ」にインスパイアされて書き上げたド直球のお仕事ラブコメ。

有川ひろさんからの直筆メッセージ

有川ひろさんからの直筆メッセージ

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）

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