【モデルプレス＝2026/03/26】女優の飯豊まりえが3月26日、東京・渋谷のNHKにて開催された「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合／5月4日よる9時30分〜）の取材会に出席。夫で俳優の高橋一生との共演シーンの様子を明かした。【写真】高橋一生の28歳女優妻、二の腕スラリのノースリワンピ姿◆ドラマ「泉京香は黙らない」同作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原