飯豊まりえ、夫・高橋一生との共演裏話明かす「1期の時から変わらずに」岸辺露伴シリーズで初の主人公【泉京香は黙らない】
【モデルプレス＝2026/03/26】女優の飯豊まりえが3月26日、東京・渋谷のNHKにて開催された「岸辺露伴は動かない」シリーズ最新作『泉京香は黙らない』（NHK総合／5月4日よる9時30分〜）の取材会に出席。夫で俳優の高橋一生との共演シーンの様子を明かした。
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同作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作で、岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして良き相棒でもある泉京香（飯豊）が主人公となる物語。京香が露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれていく様子などを描く。
シリーズで初めて主人公となり主演を務める飯豊。「露伴シリーズを7年やらせていただいていて、これまでの積み重ねがあって今日この日があります。本当にたくさんの方の支えがあってこの作品が生まれたと思っております。すごく感謝しています」と心境を言葉にした。同作での京香については「今までに見せたことのない表情ばかりです」と語り「新しいキャストのお三方も本当に個性豊かで、お三方の今までの印象とはちょっと違う形で演じられていて、そこも見どころではないかなと思います」と堀田真由、寛一郎、橋本淳の芝居を注目ポイントとしてあげた。
「シリーズ初主演ということで高橋一生さんからアドバイスはありましたか？」と尋ねられると、台本を読んだときのイメージなどは撮影現場の様子などに合わせて変わるといい、「やはり現場に行ってみると、だんだん『こうした方がいいかもね』ということは自然にある感じがします」と告白。「『もっとやった方がいいかもね。もっと表現した方がいいかもね、その感情を』ということは、1期の時から変わらずに、アドバイスをしてくださります」と高橋との共演の様子を明かした。
取材会には飯豊のほか、脚本・演出の関友太郎と平瀬謙太朗、制作統括の土橋圭介が登壇した。（modelpress編集部）
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◆ドラマ「泉京香は黙らない」
同作は、『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズで世界的な人気を誇る荒木飛呂彦の原作漫画を実写化した人気ドラマシリーズ『岸辺露伴は動かない』の最新作で、岸辺露伴（高橋一生）の担当編集にして良き相棒でもある泉京香（飯豊）が主人公となる物語。京香が露伴の一言からとんでもない怪異に巻き込まれていく様子などを描く。
◆飯豊まりえ、夫・高橋一生との撮影秘話
シリーズで初めて主人公となり主演を務める飯豊。「露伴シリーズを7年やらせていただいていて、これまでの積み重ねがあって今日この日があります。本当にたくさんの方の支えがあってこの作品が生まれたと思っております。すごく感謝しています」と心境を言葉にした。同作での京香については「今までに見せたことのない表情ばかりです」と語り「新しいキャストのお三方も本当に個性豊かで、お三方の今までの印象とはちょっと違う形で演じられていて、そこも見どころではないかなと思います」と堀田真由、寛一郎、橋本淳の芝居を注目ポイントとしてあげた。
「シリーズ初主演ということで高橋一生さんからアドバイスはありましたか？」と尋ねられると、台本を読んだときのイメージなどは撮影現場の様子などに合わせて変わるといい、「やはり現場に行ってみると、だんだん『こうした方がいいかもね』ということは自然にある感じがします」と告白。「『もっとやった方がいいかもね。もっと表現した方がいいかもね、その感情を』ということは、1期の時から変わらずに、アドバイスをしてくださります」と高橋との共演の様子を明かした。
取材会には飯豊のほか、脚本・演出の関友太郎と平瀬謙太朗、制作統括の土橋圭介が登壇した。（modelpress編集部）
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