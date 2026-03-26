ロートベットは昨年ポストシーズンにも大きく貢献した(C)Getty Imagesメッツは現地3月25日に昨季ドジャースにも在籍したベン・ロートベットをメジャー40人枠から外したと発表した。【動画】納得のいかない表情も…空振り三振を奪う大谷翔平をチェック昨年のロートベットは、7月末にトレードでレイズから移籍。9月上旬にメジャー昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。特