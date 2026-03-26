「彼を連れ戻せ！」ド軍世界一貢献の28歳捕手がメッツのメジャー40人枠から外され再び戦力外に　ファンから待望論「ドジャースが何とかして獲得してほしい」「WS優勝に欠かせない存在だった」

ロートベットは昨年ポストシーズンにも大きく貢献した(C)Getty Images

メッツは現地3月25日に昨季ドジャースにも在籍したベン・ロートベットをメジャー40人枠から外したと発表した。

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昨年のロートベットは、7月末にトレードでレイズから移籍。9月上旬にメジャー昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。特に山本由伸とは息が合ったリードを見せ、9月6日のオリオールズ戦では9回二死までノーヒットノーランと評価を高めた。



ポストシーズンでも計4試合に先発出場し、球団初のワールドシリーズ連覇にも貢献。昨季終了後にウェーバー公示を経て、レッズに移籍していた。

しかしそれから3か月後にレッズの40人枠から外され、ドジャースが再獲得。しかしそれからわずか5日後に再びDFA（戦力外）となり、今年2月にメッツが獲得に動いていた。