俳優の門脇麦が主演、作間龍斗（ACEes）と共演するWOWOW連続ドラマ-30『ながたんと青と-いちかの料理帖-2』（毎週金曜後11：00）が、27日放送・配信の第6話から後半戦に突入。このほど、前半ダイジェスト＆後半の見どころが満載の予告映像が公開された。【動画】『ながたんと青と』前半ダイジェスト＆後半見どころが公開磯谷友紀氏の同名漫画を実写化し、戦後間もない京都を舞台にしたグルメラブストーリーが3年ぶりに復活。