勤務先の業態や規模によって大きく待遇が変わる、ITエンジニアの世界。年収1000万円を超える求人も少なくないが、どうしたら高収入のポジションをゲットできるのか。ITエンジニアの転職事情に詳しいキャリアアドバイザーが解説する。※本稿は、キャリアアドバイザーの赤川 朗『ITエンジニアの転職学』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。年収1000万円を目指すならマネージャーになるべき？日本の労働市場では、高年収帯