元ME:I「COCORO」こと加藤心、新事務所での活動再開を発表「音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に挑戦」【コメント全文】
元ME:Iの「COCORO」こと加藤心が26日、エビス・プロ所属となり芸能活動を再開すると発表。コメントを寄せた。
【写真】昨年で活動を終了していた加藤心
エビス・プロは、「このたび、加藤心の芸能活動再開および当社への所属を正式にお知らせいたします」と報告。「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました」と伝えた。
今回の再始動にあたり、本人より「多くのファンの皆様を笑顔にできるような活動に取り組んでいきたい」という強い意志があったとし、「その想いを尊重し、当社としても新たな一歩を共に歩んでいくこととなりました」といきさつをつづった。
今後は「音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に挑戦し、国内外を問わず活動の場を広げてまいります」と説明。「加藤心の新たな活動に、皆様のご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また加藤は「これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています」などと、意気込みのコメントを寄せた。
■加藤心からのメッセージ
みなさん、こんにちは。加藤心です。
これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。
音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです。
そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。
まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。
これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです。
【写真】昨年で活動を終了していた加藤心
エビス・プロは、「このたび、加藤心の芸能活動再開および当社への所属を正式にお知らせいたします」と報告。「加藤心はこれまで音楽活動を中心に表現の幅を広げてまいりました。活動を通じて培ってきた経験を礎に、この度、再び芸能活動を本格的に再開する運びとなりました」と伝えた。
今後は「音楽活動に加え、俳優やモデルなど幅広い分野に挑戦し、国内外を問わず活動の場を広げてまいります」と説明。「加藤心の新たな活動に、皆様のご期待とご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
また加藤は「これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています」などと、意気込みのコメントを寄せた。
■加藤心からのメッセージ
みなさん、こんにちは。加藤心です。
これまでの経験を糧に、これからは一人の表現者として、自分自身の成長と新たな挑戦に向き合いながら、より幅広い活動に取り組んでいきたいと考えています。
音楽活動はもちろん、俳優やモデルなど、さまざまな分野にも積極的に挑戦していきたいです。
そうした想いの中で、志に共鳴してくださるエビス・プロの皆さまと出会えたこと、そしてこのご縁のもと共に歩めることに、心から感謝しています。
まだ未熟ではありますが、誰かの心にそっと寄り添えるような存在になれるよう、ひとつひとつの機会に真摯に向き合い、応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを大切に、日々前向きに取り組んでまいります。
これからも、あたたかく応援していただけたら嬉しいです。