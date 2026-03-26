【馬券のツボ】≪ここが買い≫直近スプリントG1では2→3→2→3→2→3着と展開、馬場を問わずに安定感抜群。浜中が「衰えは感じない」と断言するのであれば、馬券の買い目から外す理由はない。≪ここが心配≫近10年で前走からの距離短縮組は【1・8・3・59】で勝率はわずか1・4％。今年もテンが速いメンバーが集まっただけに、前半置かれるようだと差し遅れる可能性もある。