春は進学や就職などで生活が変わる人は多いと思います。マッチングアプリやSNSなどで知り合った人からビジネスや投資セミナーなどに誘われたときはマルチ商法に注意するよう、消費者庁がXの公式アカウントで呼び掛けています。【豆知識】「えっ…」これがマルチ商法の被害を防ぐ“鉄板の対処法”です！消費者庁は「【新生活の消費者トラブルに注意】」と投稿。その上で「SNSなどを通じて知り合った相手からイベントやビジネ