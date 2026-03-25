BTSやTOMORROWXTOGETHERなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける日本人グループが誕生した。全員10代の男性5人組「VIBY（バイビー）」で、25日に都内でお披露目された。8月31日にはいきなり東京・日本武道館でデビューイベントを行うことも発表され、メンバーたちには喜びと驚きも広がった。報道陣を前に初めて人前でパフォーマンスした。プレデビュー曲はCrystalKayのヒット曲「恋におちたら」のリメーク。若さあふれ