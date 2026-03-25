BTSやTOMORROW X TOGETHERなどを発掘したキム・ミジョン氏が手がける日本人グループが誕生した。全員10代の男性5人組「VIBY（バイビー）」で、25日に都内でお披露目された。8月31日にはいきなり東京・日本武道館でデビューイベントを行うことも発表され、メンバーたちには喜びと驚きも広がった。

報道陣を前に初めて人前でパフォーマンスした。プレデビュー曲はCrystal Kayのヒット曲「恋におちたら」のリメーク。若さあふれる5人が歌唱中に何度も目を合わせ、はにかみながら全力で踊った。

素顔は10代らしくあどけない。リーダーIO（イオ、19）は「ステージに立ったらいつものパフォーマンスができました」と手応え十分。最年少のKOTARO（コタロウ、15）は「踊っているうちに緊張がほぐれた」とはにかんだ。報道陣の質問に答える際にも違いに目を合わせて笑い合うなど、まるで学校の友人同士のような仲の良さも魅力だ。

イベントでは6月24日に初シングル「Miracle:The First Light」でデビューし、それに先立ち4月8日と5月13日にも曲を配信することが発表された。先には日本武道館も控えており、AKITO（アキト、18）は「日本武道館にふさわしいアーティストになるために成長していきたい」と力を込めた。