JKAは25日、2027年度に行われるビッグレースの日程と開催場を別表の通り発表した。KEIRINグランプリは立川で4年ぶりに開催される。また、共同通信社杯と寛仁親王牌の開催順が入れ替わり寛仁親王牌が9月、共同通信社杯が10月に開催される。