SixTONESの田中樹とKing & Princeの永瀬廉が、3月24日放送の『X秒後の新世界』（日本テレビ系）で共演。番組公式SNSでは、収録後のふたりのやりとりを収めた動画や集合ショットが公開され、自然体の掛け合いが話題を集めている。 【写真＆動画】田中樹＆永瀬廉『X秒後の新世界』収録後トーク＆オフショット ■田中樹＆永瀬廉、収録後の自然体トークに反響 公開された動画には、左に永瀬、右に田中が並んで着席