櫻坂46の山下瞳月が表紙をつとめる『週刊少年サンデー2026年 17号』（小学館）が、3月25日に発売された。 【画像】『週刊少年サンデー』櫻坂46・山下瞳月グラビアを試し読み 2005年1月22日生まれ、京都府出身の山下は、2023年に1月5日、『櫻坂46 新メンバー募集オーディション』に合格に合格し、3期生としてグループに加入。加入2年目となる2024年には、櫻坂46の9thシングル『自業自得』、10t