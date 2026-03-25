イギリス生まれの絵本を原作に、世界中の子どもたちに愛される児童向けアニメ「きかんしゃトーマス」の劇場版最新作『映画 きかんしゃトーマス いっしょに歌おう！ ドレミファ♪ソドー島』が3月27日から全国公開される。ソドー島で開かれる音楽祭のリハーサル中に起こったトラブルを解決するために奮闘するトーマスたちの姿を、10曲以上の楽曲にのせて描くミュージカル仕立ての本作で、主題歌を担当した木村佳乃に話を聞いた。−