俳優の武田鉄矢（76）が28日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演した。「サン！シャイン」は27日で放送が終了。火曜、水曜のスペシャルキャスターを務める武田は、この日が最後のレギュラー出演となった。現代社会の様々なテーマについて武田が自らのメモをもとに語るコーナー「教えてサン！八先生」もこの日が最終回。「海援隊」千葉和臣もゲストに迎え、フォ