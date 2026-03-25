俳優の武田鉄矢（76）が28日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演した。

「サン！シャイン」は27日で放送が終了。火曜、水曜のスペシャルキャスターを務める武田は、この日が最後のレギュラー出演となった。

現代社会の様々なテーマについて武田が自らのメモをもとに語るコーナー「教えてサン！八先生」もこの日が最終回。「海援隊」千葉和臣もゲストに迎え、フォークソングとともに歩んだ自らの人生を歌を交えて語った。母とのエピソードにはMCの佐々木恭子アナウンサーは号泣。その後、名曲「贈る言葉」を生歌唱すると、ほかの出演者ももらい泣きする展開に。武田は「どうも1年ありがとうございました」と締めくくった。

エンディングでは、MCの谷原章介から「サン！八先生ありがとうございました！」の言葉を送られ、笑顔で番組は終了した。

「サン！シャイン」は、昨年3月31日に「めざまし8」を引き継ぐ形でスタート。「めざまし8」に続き谷原章介がメインキャスターを担当し、武田鉄矢やメイプル超合金のカズレーザーらがレギュラー出演してきた。