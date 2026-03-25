お笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、25日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に出演。同日午後7：00から放送される『有吉の壁』2時間生放送スペシャルで、出演者の中から結婚発表があることを明かした。【写真】今年1月にも…『有吉の壁』で結婚報告したインポッシブルえいじ（左）番組告知として登場した布川は「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告。「一体誰なんで