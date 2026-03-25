『有吉の壁』今夜生放送で結婚発表 トム・ブラウンが電撃告知「一体誰なんでしょうか？」【出演者一覧】
お笑いコンビ・トム・ブラウン（布川ひろき、みちお）が、25日放送の日本テレビ系『ZIP！』（前5：50）に出演。同日午後7：00から放送される『有吉の壁』2時間生放送スペシャルで、出演者の中から結婚発表があることを明かした。
【写真】今年1月にも…『有吉の壁』で結婚報告したインポッシブルえいじ（左）
番組告知として登場した布川は「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告。「一体誰なんでしょうかねー？」と含みを持たせると、みちおは意味深な笑みを浮かべ、スタジオの期待感を高めた。
同日放送の『有吉の壁』は、「史上最大のおもしろ遊園地！豪華ゲストも続々参戦」と題した2時間の生放送特番。VTRや編集を一切挟まず、芸人たちが“ありのまま”で笑いを届ける異例の形式となる。
昨年、雨天の中で実施された番組初の生放送から1年。今回は番組10周年イヤーの総決算として、よりスケールアップした内容で展開される。おもしろ遊園地を舞台に、芸人たちが生放送ならではのハプニングも含めて“壁”に挑む。
◆出演者
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：
黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）、三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000、とにかく明るい安村ほか
【写真】今年1月にも…『有吉の壁』で結婚報告したインポッシブルえいじ（左）
番組告知として登場した布川は「なんと今夜、出演者の誰かが結婚を発表します！」とサプライズを予告。「一体誰なんでしょうかねー？」と含みを持たせると、みちおは意味深な笑みを浮かべ、スタジオの期待感を高めた。
昨年、雨天の中で実施された番組初の生放送から1年。今回は番組10周年イヤーの総決算として、よりスケールアップした内容で展開される。おもしろ遊園地を舞台に、芸人たちが生放送ならではのハプニングも含めて“壁”に挑む。
◆出演者
MC：有吉弘行
アシスタント：佐藤栞里
出演者：
黒沢かずこ（森三中）、友近、西田幸治（笑い飯）、堀内健（ネプチューン）、三四郎、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、チョコレートプラネット、ハナコ、パンサー、阿佐ヶ谷姉妹、インポッシブル、蛙亭、ガクテンソク、きつね、さらば青春の光、ドンデコルテ、トム・ブラウン、バッテリィズ、ぱーてぃーちゃん、紅しょうが、マヂカルラブリー、もう中学生、ラランド、U字工事、ヨネダ2000、とにかく明るい安村ほか