◇第98回選抜高校野球大会第6日1回戦大阪桐蔭4―0熊本工（2026年3月24日甲子園）大阪桐蔭の4番・谷渕瑛仁（3年）が決勝打含む2打点で貢献した。初回2死二塁で変化球を捉えて右翼線へ先制打。「DHなんでバットで還すしかない、と」。腰の痛みで調整が遅れ、背番号を何とか勝ち取った。ベンチ入りが20人に増えた23年夏以降、背番号20の先発4番は初めてで、DHによる勝利打点も第1号。8回には犠飛を放ち「守備は得意ではな