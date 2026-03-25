Dreams on Ice 2026の出演選手発表フィギュアスケート日本代表エキシビション「Dreams on Ice（ドリーム・オン・アイス）2026」（6月開催）の出演選手が24日に発表された。ミラノ・コルティナ五輪で個人銅メダルを獲得した男子・佐藤駿、女子・中井亜美らが名を連ねたが、ある選手の出演にはファンも歓喜の声をあげた。「Dreams on Ice」は新シーズンのプログラムのお披露目の場としても注目される。競技会に近い形式で行われる