Dreams on Ice 2026の出演選手発表

フィギュアスケート日本代表エキシビション「Dreams on Ice（ドリーム・オン・アイス）2026」（6月開催）の出演選手が24日に発表された。ミラノ・コルティナ五輪で個人銅メダルを獲得した男子・佐藤駿、女子・中井亜美らが名を連ねたが、ある選手の出演にはファンも歓喜の声をあげた。

「Dreams on Ice」は新シーズンのプログラムのお披露目の場としても注目される。競技会に近い形式で行われる一方、ショーならではの華やかな演技、演出も楽しめる。6月26日〜28日の3日間、全4公演がKOSE新横浜スケートセンターで開催される。

男子は佐藤駿、三浦佳生、女子は中井亜美、千葉百音らミラノ五輪に出場したトップスケーターが名を連ねる中、24歳の青木祐奈の名前もあった。昨年末の全日本選手権は5位。ミラノ五輪の代表には入れず補欠となったが、1月の四大陸選手権で初優勝を成し遂げている。

トップクラスのスケーティング技術を誇る青木は、来季以降についての意向をSNSなどで明らかにはしていない。それだけに「青木祐奈ちゃんDOIのinとは！」「そういうことですか？！」「祐奈ちゃんの名前があるということは、つまりそういう事と理解していいんですよね？」「現役続行期待していいですか……」などとファンから期待の声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）