Image: Skorzewiak/Shutterstock.com ニューヨークタイムズ紙のコラムで、MetaやOpenAIなど一部のテック企業で新たな人事評価指標が採用されていると語られています。新たな指標とは、どれだけAIトークンを消費しているか。Metaの場合、消費が高い＝AIをがっつり使えており、評価があがるのだとか。AIトークンとは？AI業界における「トークン」とは、AIが理解・処理する情報の最小単位のこと
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