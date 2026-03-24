スピードスケート五輪金メダリストの高木菜那さん（33）と柔道五輪金メダリストの角田夏実さん（33）が、23日放送のカンテレ「純喫茶超人」（月曜深夜0・15）に出演。恋愛話に花を咲かせた。プライベートでも親交が深い2人。結婚願望について聞かれると、そろって「あるよね」と応じた。高木さんが「私たち基本飲みに行くんですけど“結婚したいね”って」とプライベートでの会話の内容を明かすと、角田さんも「絶対出るよね