旅立ちの春です。香川大学で卒業式が開かれ、1200人余りが学びやを巣立ちました。スーツや袴姿で、晴れやかな表情の卒業生です。 【写真を見る】「闘う医学生」キックボクサーの切詰大貴さん ”新たなステージへ 香川大学で卒業式 約1200人が新たな門出 （大学院に進学する学生）「卒業できてよかったです」「公認心理師の資格をとって子どもたちの支援をしていきたいと思っています」（香川で就職）「僕、徳