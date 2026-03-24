木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が２３日、加工写真について投稿した。「妹がよく着てるインティミッシミ、着てみて着心地抜群」と妹のＫｏｋｉ，がローカルアンバサダーを務める下着ブランドをＰＲ。２月に「今年は『脚を出していく』をファッションの目標にしたいですね。」と投稿した通り、短パンにショートブーツ、体にぴったりしたトップスの普段着を投稿した。寒さをものともしない生足