おかやまマラソンのゲストランナー 11月8日に開催する、おかやまマラソンのゲストランナーなどが発表されました。 24日に開かれた、おかやまマラソン実行委員会の総会です。 ゲストランナーとして走るのは、元天満屋女子陸上競技部の坂本直子さん、中村友梨香さん、重友梨佐さん。 そして、ランニングアドバイザーとして活動する人気インフルエンサー、三津家貴也さんとタレ