ホンダ「新ミドルセダン」に反響あり！ホンダを代表するアッパーミドルサイズセダン「アコード」の米国仕様に、最新の2026年モデルが2026年1月に登場しました。この米国のアコードに対して、日本のクルマ好きはどのような印象を受けたのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「ミドルセダン」です！（21枚）1976年に3ドアハッチバックとして誕生したアコードは、翌1977年に4ドアセダンを追加。日本国内のみなら