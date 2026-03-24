ホンダ「新ミドルセダン」に反響あり！

ホンダを代表するアッパーミドルサイズセダン「アコード」の米国仕様に、最新の2026年モデルが2026年1月に登場しました。

この米国のアコードに対して、日本のクルマ好きはどのような印象を受けたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがホンダの「ミドルセダン」です！（21枚）

1976年に3ドアハッチバックとして誕生したアコードは、翌1977年に4ドアセダンを追加。日本国内のみならず海外でも瞬く間に人気モデルへと成長しました。特にアメリカでは、1982年登場の2代目が現地のニーズを捉えて高く評価され、一気にその地位を不動のものにしています。

2023年にデビューした現行の11代目は、先代よりも全長を70mm伸ばした4972mm×全幅1862mm×全高1450mmという堂々たるボディを誇ります。スタイリングは、伝統の「ロー＆ワイド」を継承しつつ、より流麗なファストバッククーペのようなシルエットへと進化を遂げました。

パワートレインは、システム最高出力204馬力を発生させる2リッターハイブリッド「e：HEV」に加え、米国仕様では1.5リッター直列4気筒VTECターボエンジンを用意。

このガソリンモデルは、1.5リッターという小排気量ながら、最高出力192馬力を低回転からスムーズに引き出すターボ特有の加速感が持ち味です。

これに対し、日本のSNS上では「アメリカの1.5リッターターボが羨ましい！」という声が多く上がっています。日本では現在ハイブリッド専用車となっているため、純粋な内燃機関ならではの軽快な吹け上がりやダイレクトな操作感を楽しめる米国仕様の選択肢の広さは、日本のファンにとって非常に魅力的に映っているようです。

今回の2026年モデルでは、さらに装備の充実が図られました。エントリーモデルから9インチの大型ディスプレイやワイヤレス充電、Apple CarPlayやAndroid Autoのワイヤレス接続を標準装備化。

さらにガソリン車の上位グレード「SE」には、スポーティな19インチアルミホイールが新たに採用され、その走りの良さを予感させる力強い足元を演出しています。

こうしたアップデートを受けて、「日本仕様も装備を充実させてほしい」という意見も目立っており、ベースモデルから利便性の高い最新機能が揃う米国仕様のように、日本でもさらなる魅力の底上げを期待する声が根強いことが伺えます。

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米国でのアコードの価格は、ガソリンモデルが2万8395ドルから3万695ドル（約452万円から約489万円）、ハイブリッドモデルが3万3795ドルから3万9495ドル（約538万円から約629万円）です（2026年3月下旬時点のレート換算）。