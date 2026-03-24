元阪神の赤星憲広氏（49）の妻で、タレント・モデルの徳原恵梨（38）が24日、自身インスタグラムで第1子妊娠を発表した。徳原は「ご報告いつも応援してくださる皆様へ私事で恐縮ですが、このたび新しい命を授かりました」と発表。「すでに安定期に入っており、有難いことにここまで大きな体調の変化もなく、お仕事も相談しながらさせていただいております」とし、アシスタントを務めている「原田伸郎のめざせパーゴルフ?