ピークデザイン（Peak Design）は、スマートフォンなどに使用できる「モバイルストラップシリーズ」を28日に発売する。普段使用しているものを首や手首などにかけられるストラップで、独自機構により簡単に付け外しできる。 ピークデザイン独自のカメラ用ストラップコネクター「アンカーリンクス」の技術を応用し、モバイルデバイスに適したサイズに進化させたコネクター「マ