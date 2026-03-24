JKAは24日、今年も「スーパースターガールズ王座決定戦トライアル戦」を開催し、出場資格を得た8選手が12月27日の「2026スーパースターガールズ王座決定戦」（川口）で女王を決すると発表した。トライアル戦の日程は以下の通り。▽第1戦4月4日、飯塚▽第2戦5月24日、川口▽第3戦6月7日、山陽▽第4戦6月21日、浜松▽第5戦7月11日、伊勢崎▽第6戦8月29日、浜松▽第7戦10月4日、川口▽第8戦10月18日、山陽