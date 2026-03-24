第50回木村伊兵衛写真賞（朝日新聞社など主催）は24日、浜本奏さん（25）に決まった。対象は、2025年の写真集「―・・（チョータンタン）」と、同名の個展。第2次大戦末期に編成された人間機雷「伏龍」特攻隊の元隊員の体験記を手がかりに、彼らが訓練した横須賀市の海岸などを撮影した。題名は隊員がロープを通じて仲間に、海底に到着したことを伝えるモールス信号から。浜本さんは00年横浜市生まれ。25年に出版レーベ